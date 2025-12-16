DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Scout24-Aktien verdienen können.

Die Scout24-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 67,40 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hat, hat nun 148,368 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.12.2025 12 870,92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 86,75 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 28,71 Prozent.

Der Börsenwert von Scout24 belief sich jüngst auf 6,26 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Scout24-Papiers fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Scout24-Papiers belief sich damals auf 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at