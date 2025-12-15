EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



15.12.2025 / 14:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 8. Dezember 2025 bis einschließlich 12. Dezember 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 163.389 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

08.12.2025 22.008 87,4915 CEUX 08.12.2025 5.378 87,7444 TQEX 08.12.2025 12.485 87,5328 XETA 09.12.2025 20.925 87,2344 CEUX 09.12.2025 5.423 87,2893 TQEX 09.12.2025 13.753 87,1974 XETA 10.12.2025 20.528 86,6670 CEUX 10.12.2025 5.393 86,8909 TQEX 10.12.2025 14.456 86,6956 XETA 11.12.2025 22.316 86,4710 CEUX 11.12.2025 5.014 86,4953 TQEX 11.12.2025 11.644 86,5324 XETA 12.12.2025 2.133 86,1885 CEUX 12.12.2025 410 86,0839 TQEX 12.12.2025 1.523 86,2489 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 12. Dezember 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 968.643 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht.

Berlin, 15. Dezember 2025

Scout24 SE

Der Vorstand