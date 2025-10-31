DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Symrise-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Symrise-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 105,85 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Symrise-Aktie investiert, befänden sich nun 0,945 Symrise-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 69,38 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Papiers am 30.10.2025 auf 73,44 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,62 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Symrise belief sich jüngst auf 10,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at