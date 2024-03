DAX aktuell: DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Schlussendlich ging der DAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 18 504,51 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,844 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,002 Prozent stärker bei 18 477,40 Punkten, nach 18 477,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 18 513,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 468,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, wies der DAX einen Stand von 17 601,22 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, wies der DAX einen Wert von 16 701,55 Punkten auf. Der DAX lag vor einem Jahr, am 28.03.2023, bei 15 142,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,35 Prozent zu Buche. Bei 18 513,83 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,28 Prozent auf 17,01 EUR), Merck (+ 2,12 Prozent auf 163,60 EUR), Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 521,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,26 Prozent auf 368,60 EUR) und Symrise (+ 1,19 Prozent auf 110,95 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,42 Prozent auf 39,92 EUR), Porsche (-1,39 Prozent auf 92,28 EUR), Brenntag SE (-1,06 Prozent auf 78,08 EUR), SAP SE (-0,87 Prozent auf 180,46 EUR) und BASF (-0,60 Prozent auf 52,93 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 9 867 382 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 213,135 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at