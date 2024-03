DAX aktuell: DAX sackt schlussendlich ab

Schlussendlich ging der DAX nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 17 698,40 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,793 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,188 Prozent schwächer bei 17 682,78 Punkten in den Handel, nach 17 716,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 643,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 746,57 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 05.02.2024, den Stand von 16 904,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, lag der DAX bei 16 533,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, einen Stand von 15 578,39 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,54 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 816,52 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Fresenius SE (+ 3,76 Prozent auf 25,64 EUR), RWE (+ 2,97 Prozent auf 31,51 EUR), EON SE (+ 1,91 Prozent auf 11,98 EUR), Commerzbank (+ 1,82 Prozent auf 10,89 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,20 Prozent auf 227,80 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Bayer (-7,57 Prozent auf 25,96 EUR), Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 13,78 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,69 Prozent auf 41,69 EUR), Heidelberg Materials (-1,41 Prozent auf 88,00 EUR) und Siemens (-1,40 Prozent auf 178,54 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 11 895 736 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 202,327 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,96 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at