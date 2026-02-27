DAX 40
DAX-FLASH: Dax dürfte Vortagesgewinne behaupten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den DAX zeichnet sich am Freitag ein stabiler Handelsauftakt ab. Damit dürfte der deutsche Leitindex seine Gewinne vom Vortag behaupten und deutlich über der 25.000-Punkte-Marke bleiben, die er im frühen Wochenverlauf noch unterschritten hatte.
Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,04 Prozent auf 25.300 Punkten. Das Rekordhoch von gut 25.507 Zählern von Mitte Januar bleibt im Blick. Auf Wochensicht liegt der Index leicht im Plus.
Vor dem Wochenschluss interessieren am Markt Inflationszahlen aus Deutschland. Zudem stehen BASF aus dem Dax mit Quartalszahlen im Blick./ajx/jha/
