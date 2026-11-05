Analyse: So bewertet UBS AG die Scout24-Aktie

UBS AG-Analyst Jo Barnet-Lamb hat sich intensiv mit dem Scout24-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 115 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Scout24 habe starke Quartalszahlen präsentiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der Bericht unterstreiche einmal mehr, dass das Unternehmen beständig Ergebnisse liefere. KI werde allmählich zu einem immer stärkeren Treiber für die finanzielle Entwicklung.

Aktienauswertung: Die Scout24-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Scout24-Aktie konnte um 13:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 92,55 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 26,42 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 93 959 Scout24-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 10,0 Prozent nach oben. Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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