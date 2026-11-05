Scout24 Aktie
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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 115 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Scout24 habe starke Quartalszahlen präsentiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der Bericht unterstreiche einmal mehr, dass das Unternehmen beständig Ergebnisse liefere. KI werde allmählich zu einem immer stärkeren Treiber für die finanzielle Entwicklung./rob/ajx/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
117,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92,80 €
|
Abst. Kursziel*:
26,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,98%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
14:04
|Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Scout24-Aktie (finanzen.at)
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13:52
|Analyse: So bewertet UBS AG die Scout24-Aktie (finanzen.at)
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13:49
|Scout24-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet (finanzen.at)
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13:22
|Buy von Deutsche Bank AG für Scout24-Aktie (finanzen.at)
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11:02
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11:02
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
04.11.26
|AKTIEN IM FOKUS: Scout24 auf Einjahreshoch mit festen Immobilienwerten (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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