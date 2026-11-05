NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 102,50 Euro belassen. Giles Thorne schrieb am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen des Unternehmens, er sei schon seit Langem der Auffassung, dass Scout24 den Sektor in die "Agentic Future" führen werde. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien nur ein kleiner Meilenstein auf dem langen Weg zur Nutzung von "Agentic AI", er sieht sie aber als willkommenen Beweis für die Fortschritte./rob/ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.