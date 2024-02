DAX-Handel aktuell: Anleger lassen DAX letztendlich steigen

Am Freitag stieg der DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,42 Prozent auf 17 117,44 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,717 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,415 Prozent auf 17 117,37 Punkte an der Kurstafel, nach 17 046,69 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 198,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 060,38 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,833 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 571,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, wurde der DAX mit 15 786,61 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, betrug der DAX-Kurs 15 533,64 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,08 Prozent aufwärts. Bei 17 198,45 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 3,19 Prozent auf 85,32 EUR), Rheinmetall (+ 2,92 Prozent auf 388,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,21 Prozent auf 227,00 EUR), Bayer (+ 1,98 Prozent auf 28,61 EUR) und Sartorius vz (+ 1,84 Prozent auf 337,70 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Commerzbank (-2,17 Prozent auf 10,82 EUR), Covestro (-1,25 Prozent auf 48,17 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,14 Prozent auf 408,70 EUR), Zalando (-1,00 Prozent auf 19,82 EUR) und RWE (-0,87 Prozent auf 31,80 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 13 032 235 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 192,860 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

