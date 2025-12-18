Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|AK OÖ
|
18.12.2025 17:58:00
Zalando-Aktie dennoch fester: Gericht kippt unzulässige Gutschein-Regeln bei Zalando
Laut den Konsumentenschützern hatten Gerichte bisher eine Frist von drei Jahren als unzulässig angesehen. Im Urteil des Oberlandesgerichts Wien sei nun erstmals eine Klausel mit fünfjähriger Befristung als unzulässig erkannt worden. Auch eine Klausel, wonach Zalando-Gutscheine bei einem Kauf nur bis zu einem Wert von 200 Euro eingelöst werden können, hielt das Gericht für nicht gerechtfertigt, weil dieser Betrag oft unter den üblichen Bestellsummen liege.
Zalando wurde den Konsumentenschützern zufolge verpflichtet, die Verwendung dieser Klauseln in Zukunft zu unterlassen. Das Unternehmen habe seine Geschäftsbedingungen bereits entsprechend angepasst. "Gutscheine sind ein beliebtes Geschenk. Umso wichtiger ist es, dass sie ohne unnötige Hürden eingelöst werden können", so AK-OÖ-Chef Andreas Stangl.
Die Zalando-Aktie notierte via XETRA letztlich 1,34 Prozent höher bei 25,72 Euro.
sag/tpo(APA)
