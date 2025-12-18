Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|
18.12.2025 08:56:00
Zalando: Gewerkschaft Ver.di ruft Beschäftigte in Erfurt und Mönchengladbach zu Warnstreik auf
Mitten im Weihnachtsgeschäft kündigt Ver.di erneut einen Streik beim Onlinehändler Zalando an. Die Gewerkschaft fordert Tarifverträge und höhere Löhne. Das Unternehmen verweist auf bereits gestiegene Gehälter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
