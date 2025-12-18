Zalando Aktie

18.12.2025 19:50:24

EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Erwerb von 1837 Aktien durch Ausübung von virtuellen Performance Shares aus dem Zalando Ownership Plan 2021.




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.12.2025 / 19:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Astrid
Nachname(n): Arndt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Zalando SE

b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 1837 Aktien durch Ausübung von virtuellen Performance Shares aus dem Zalando Ownership Plan 2021.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
23,69 EUR 43.518,53 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
23,69 EUR 43.518,53 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


18.12.2025 CET/CEST
EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102528  18.12.2025 CET/CEST





