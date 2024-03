Deutsche Bank AG: Brenntag SE-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Gut Dreiviertel des Bruttogewinns entfielen auf industrielle Kunden, schrieb Analyst Dominic Edridge in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern sollte der Chemikalienhändler von einer Erholung der Produktionsmengen profitieren. Brenntag sei auch stark auf eine voraussichtliche Erholung in den USA ausgerichtet.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:04 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 79,06 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 12,45 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 60 479 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2024 5,0 Prozent. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 07:44 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.