Deutsche Bank-Aktie oberhalb der Nulllinie: Neuer Leiter der Abteilung Privatkundengeschäft kommt von der UBS

Die Deutsche Bank ist auf der Suche nach einem neuen Leiter für das Privatkundengeschäft und Wealth Management in Deutschland bei der UBS fündig geworden.

Wie die Bank mitteilte, wird Raffael Gasser, bislang Leiter des Nordeuropa-Geschäfts mit vermögenden Privatkunden bei der UBS, den Posten in Frankfurt am 1. November übernehmen. Er wird an Claudio de Sanctis berichten, der im Vorstand der Deutschen Bank für die Privatkundenbank verantwortlich ist.

"Mit seiner tiefen Kenntnis des deutschen Marktes bringt er die besten Voraussetzungen mit, um unser Geschäft im Heimatmarkt in die nächste Phase zu führen", sagte de Sanctis über Gasser.

Gassers Vorgänger Lars Stoy hatte Anfang September seinen Wechsel zur ING Deutschland angekündigt, deren CEO er Anfang 2025 wird.

Die Deutsche Bank steigt via XETRA zeitweise um 1,79 Prozent auf 15,21 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)