DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Bernstein Research stuft DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Outperform ein

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das Wachstum der globalen Frachtvolumina beschleunige sich weiter, und auf der Übersee-Routen gingen die Frachtraten durch die Decke, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem dürften die US-Frachtraten bald die Talsohle erreicht haben. Unter dem Dach des Logistikers DHL vereinigten sich eigentlich fünf Unternehmen, deren Gewinne alle in hohem Maße vom Online- und Welthandel profitierten.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:20 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 40,33 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 11,58 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 018 997 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2024 um 5,7 Prozent nach. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 21:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 05:00 / UTC



