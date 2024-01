Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 gewinnt am Mittag an Fahrt.

Um 12:10 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,48 Prozent auf 4 661,63 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,039 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,174 Prozent auf 4 647,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 639,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 666,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 642,26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 521,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 028,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 158,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 3,30 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 666,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Ferrari (+ 1,87 Prozent auf 319,28 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,21 Prozent auf 2,82 EUR), UniCredit (+ 1,02 Prozent auf 26,95 EUR), Siemens (+ 0,91 Prozent auf 168,86 EUR) und Infineon (+ 0,89 Prozent auf 33,82 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,73 Prozent auf 44,05 EUR), BASF (-1,20 Prozent auf 44,52 EUR), Bayer (-0,99 Prozent auf 30,44 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,57 Prozent auf 115,30 EUR) und adidas (-0,35 Prozent auf 177,38 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1 603 450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 386,094 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,68 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

