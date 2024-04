Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten

Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 1,31 Prozent schwächer bei 4 332,53 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,443 Prozent auf 4 370,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4 390,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 370,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 330,33 Punkten erreichte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, lag der STOXX 50 bei 4 374,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 072,50 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, einen Stand von 4 044,51 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,88 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Enel (+ 0,13 Prozent auf 5,88 EUR), Nestlé (-0,28 Prozent auf 92,24 CHF), Deutsche Telekom (-0,28 Prozent auf 21,07 EUR), Reckitt Benckiser (-0,41 Prozent auf 41,65 GBP) und Unilever (-0,49 Prozent auf 37,52 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen UBS (-3,09 Prozent auf 25,44 CHF), UniCredit (-2,25 Prozent auf 33,58 EUR), Rio Tinto (-2,20 Prozent auf 52,91 GBP), BASF (-2,09 Prozent auf 50,67 EUR) und Siemens (-2,05 Prozent auf 172,30 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 714 972 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 525,864 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die Santander-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Mit 10,40 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie zu erwarten.

