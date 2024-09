Dienstagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende freundlich

Der SLI notierte zum Handelsende im Plus.

Der SLI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,45 Prozent stärker bei 1 963,14 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,424 Prozent auf 1 962,57 Punkte an der Kurstafel, nach 1 954,28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 962,31 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 975,06 Zähler.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 975,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2024, lag der SLI noch bei 1 940,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, notierte der SLI bei 1 761,57 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 11,32 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 023,54 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 4,65 Prozent auf 49,29 CHF), ams (+ 2,82 Prozent auf 0,85 CHF), Straumann (+ 2,76 Prozent auf 126,45 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,94 Prozent auf 47,80 CHF) und Geberit (+ 1,93 Prozent auf 550,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Lonza (-2,07 Prozent auf 539,40 CHF), Sonova (-0,53 Prozent auf 301,90 CHF), Givaudan (-0,42 Prozent auf 4 538,00 CHF), Alcon (-0,41 Prozent auf 83,00 CHF) und Novartis (-0,39 Prozent auf 98,03 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 378 424 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,759 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Julius Bär-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at