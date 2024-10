Donnerstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX mittags steigen

Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,48 Prozent stärker bei 3 422,79 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 561,680 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,206 Prozent auf 3 413,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3 406,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 440,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 413,57 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 0,016 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.09.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 296,35 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 24.07.2024, den Stand von 3 317,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 2 873,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,95 Prozent nach oben. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 125,18 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 5,19 Prozent auf 61,85 EUR), EVOTEC SE (+ 3,48 Prozent auf 6,70 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,63 Prozent auf 14,03 EUR), HENSOLDT (+ 2,26 Prozent auf 31,68 EUR) und SMA Solar (+ 2,14 Prozent auf 15,25 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen TeamViewer (-1,14 Prozent auf 13,43 EUR), ATOSS Software (-1,07 Prozent auf 129,40 EUR), Nagarro SE (-0,95 Prozent auf 94,20 EUR), Energiekontor (-0,58 Prozent auf 51,70 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,56 Prozent auf 62,20 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 505 538 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 247,492 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,11 erwartet. Die CompuGroup Medical SE-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at