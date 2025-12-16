Apple Aktie

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

Apple-Anlage 16.12.2025 16:04:15

Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Apple von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Apple-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.12.2015 wurde das Apple-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,84 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 359,260 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 98 476,74 USD, da sich der Wert eines Apple-Papiers am 15.12.2025 auf 274,11 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 884,77 Prozent zugenommen.

Apple war somit zuletzt am Markt 4,13 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

15.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Apple Neutral UBS AG
08.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Apple Neutral UBS AG
04.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
