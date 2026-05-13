E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Experten-Einschätzung
|
13.05.2026 10:04:47
EON SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Equal Weight ein
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach Zahlen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Energiekonzern habe einen guten Jahresauftakt hingelegt, schrieb Peter Crampton am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Im ersten Quartal seien die Erwartungen übertroffen worden. Der Mittelwert des Ausblicks sollte unter Anlegern den Eindruck konservativ wirkender Ziele bestärken.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie legte um 09:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 18,86 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 0,77 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 193 051 EON SE-Aktien. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 20,5 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 13.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu E.ON SE
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.05.26
|E.ON-Aktie steigt: Operatives Ergebnis verbessert sich zum Jahresstart (dpa-AFX)
|
13.05.26
|DAX-Handel aktuell: DAX fester (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)