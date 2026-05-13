EON SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Equal Weight ein

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach Zahlen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Energiekonzern habe einen guten Jahresauftakt hingelegt, schrieb Peter Crampton am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Im ersten Quartal seien die Erwartungen übertroffen worden. Der Mittelwert des Ausblicks sollte unter Anlegern den Eindruck konservativ wirkender Ziele bestärken.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 09:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 18,86 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 0,77 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 193 051 EON SE-Aktien. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 20,5 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 13.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:30 / GMT



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