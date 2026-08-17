BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
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17.08.2026 14:34:13
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 2. Zwischenmeldung
Ludwigshafen – 17. August 2026 – Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 wurde eine Anzahl von 695.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.
Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.
Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 1.240.000 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.
Kontakt
17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BASF SE
|Carl-Bosch-Straße 38
|67056 Ludwigshafen
|Deutschland
|Internet:
|www.basf.com
|LEI Code:
|529900PM64WH8AF1E917
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2384116 17.08.2026 CET/CEST
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