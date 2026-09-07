EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



07.09.2026 / 14:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 5. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 7. September 2026 – Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 4. September 2026 wurde eine Anzahl von 484.017 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 31.08.2026 12.328 53,2202 XETA 31.08.2026 3.679 53,1992 TQEX 31.08.2026 17.281 53,2030 CEUX 31.08.2026 1.712 53,2751 AQEU 01.09.2026 57.997 52,8688 XETA 01.09.2026 15.522 52,8330 TQEX 01.09.2026 52.821 52,8178 CEUX 01.09.2026 8.660 52,7964 AQEU 02.09.2026 54.123 53,2824 XETA 02.09.2026 12.236 53,2806 TQEX 02.09.2026 46.576 53,2841 CEUX 02.09.2026 7.065 53,2984 AQEU 03.09.2026 19.524 53,6015 XETA 03.09.2026 7.077 53,5639 TQEX 03.09.2026 39.570 53,5719 CEUX 03.09.2026 3.829 53,5755 AQEU 04.09.2026 52.438 53,2711 XETA 04.09.2026 11.597 53,1846 TQEX 04.09.2026 52.848 53,1805 CEUX 04.09.2026 7.134 53,2670 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 4. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 2.873.234 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com