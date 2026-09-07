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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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07.09.2026 14:14:12

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

07.09.2026 / 14:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 5. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 7. September 2026 – Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 4. September 2026 wurde eine Anzahl von 484.017 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
31.08.2026 12.328 53,2202 XETA
31.08.2026 3.679 53,1992 TQEX
31.08.2026 17.281 53,2030 CEUX
31.08.2026 1.712 53,2751 AQEU
01.09.2026 57.997 52,8688 XETA
01.09.2026 15.522 52,8330 TQEX
01.09.2026 52.821 52,8178 CEUX
01.09.2026 8.660 52,7964 AQEU
02.09.2026 54.123 53,2824 XETA
02.09.2026 12.236 53,2806 TQEX
02.09.2026 46.576 53,2841 CEUX
02.09.2026 7.065 53,2984 AQEU
03.09.2026 19.524 53,6015 XETA
03.09.2026 7.077 53,5639 TQEX
03.09.2026 39.570 53,5719 CEUX
03.09.2026 3.829 53,5755 AQEU
04.09.2026 52.438 53,2711 XETA
04.09.2026 11.597 53,1846 TQEX
04.09.2026 52.848 53,1805 CEUX
04.09.2026 7.134 53,2670 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 4. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 2.873.234 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2395044  07.09.2026 CET/CEST

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