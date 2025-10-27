Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
27.10.2025 12:10:33
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Stand Aktienrückkauf
Frankfurt am Main, den 27. Oktober 2025
Stand Aktienrückkauf
Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 3.297.778 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 12.840.167 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.commerzbank.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2219080 27.10.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Start um die Nulllinie (finanzen.at)
|
28.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.10.25
|XETRA-Handel LUS-DAX am Dienstagnachmittag antriebslos (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
28.10.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
27.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbankmehr Analysen
|22.10.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.10.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.10.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.24
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.24
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.10.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|30,89
|1,91%