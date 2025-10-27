Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

27.10.2025 12:10:33

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Stand Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.10.2025 / 12:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, den 27. Oktober 2025
Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 3.297.778 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO)
20.10.2025  594.673 30,2687
21.10.2025  695.398 30,1985
22.10.2025  703.571 29,8477
23.10.2025  705.225 29,7777
24.10.2025  598.911 30,0545

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 12.840.167 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
 

27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.commerzbank.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219080  27.10.2025 CET/CEST

22.10.25 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.10.25 Commerzbank Hold Warburg Research
16.10.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
14.10.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
