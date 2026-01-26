EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.01.2026 / 16:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

26. Januar 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis einschließlich 23. Januar 2026 wurden insgesamt 2.006.706 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 20.01.2026 368.921 46,1465 17.024.412,93 Xetra 20.01.2026 192.590 46,1420 8.886.487,78 CBOE Europe (CEUX) 20.01.2026 23.382 46,1639 1.079.404,31 Turquoise Europe (TQEX) 20.01.2026 44.506 46,1441 2.053.689,31 Aquis Europe (AQEU) 21.01.2026 377.726 46,1015 17.413.735,19 Xetra 21.01.2026 199.512 46,1070 9.198.899,78 CBOE Europe (CEUX) 21.01.2026 25.186 46,0918 1.160.868,07 Turquoise Europe (TQEX) 21.01.2026 49.283 46,1202 2.272.941,82 Aquis Europe (AQEU) 22.01.2026 10.603 46,2586 490.479,94 Xetra 22.01.2026 3.590 46,2600 166.073,40 CBOE Europe (CEUX) 22.01.2026 196 46,2600 9.066,96 Turquoise Europe (TQEX) 22.01.2026 57 46,2600 2.636,82 Aquis Europe (AQEU) 23.01.2026 409.795 46,1020 18.892.369,09 Xetra 23.01.2026 223.949 46,0841 10.320.488,11 CBOE Europe (CEUX) 23.01.2026 24.175 46,0825 1.114.044,44 Turquoise Europe (TQEX) 23.01.2026 53.235 46,0864 2.453.409,50 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 2.006.706 46,1149 92.539.007,45

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

1. Dezember 2025 bis einschließlich 23. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.006.706 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.