DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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20.04.2026 17:58:53

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.04.2026 / 17:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
20. April 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

 

Im Zeitraum vom 13. April 2026 bis einschließlich 17. April 2026 wurden insgesamt 672.563 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
13.04.2026 115.745 48,0872 5.565.852,96 Xetra
13.04.2026 74.724 48,0905 3.593.514,52 CBOE Europe (CEUX)
13.04.2026 13.332 48,0677 640.838,58 Turquoise Europe (TQEX)
13.04.2026 10.558 48,0635 507.454,43 Aquis Europe (AQEU)
14.04.2026 55.920 48,7055 2.723.611,56 Xetra
14.04.2026 41.898 48,6983 2.040.361,37 CBOE Europe (CEUX)
14.04.2026 8.463 48,7209 412.324,98 Turquoise Europe (TQEX)
14.04.2026 7.023 48,7196 342.157,75 Aquis Europe (AQEU)
15.04.2026 83.125 48,4520 4.027.572,50 Xetra
15.04.2026 63.744 48,4646 3.089.327,46 CBOE Europe (CEUX)
15.04.2026 15.942 48,4481 772.359,61 Turquoise Europe (TQEX)
15.04.2026 8.352 48,3958 404.201,72 Aquis Europe (AQEU)
16.04.2026 103.729 48,3625 5.016.593,76 Xetra
16.04.2026 58.699 48,3009 2.835.214,53 CBOE Europe (CEUX)
16.04.2026 5.961 48,3323 288.108,84 Turquoise Europe (TQEX)
16.04.2026 5.348 48,4029 258.858,71 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 672.563
 		 48,3499 32.518.353,28
 		  

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
2. April 2026 bis einschließlich 17. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.362.541 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2311412  20.04.2026 CET/CEST

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