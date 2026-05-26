WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
26.05.2026 15:07:23

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.05.2026 / 15:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
26. Mai 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

 

Im Zeitraum vom 18. Mai 2026 bis einschließlich 21. Mai 2026 wurden insgesamt 412.217 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
18.05.2026 111.594 46,5612 5.195.950,55 Xetra
18.05.2026 73.529 46,6929 3.433.282,24 CBOE Europe (CEUX)
18.05.2026 11.390 46,8491 533.611,25 Turquoise Europe (TQEX)
18.05.2026 6.661 46,5331 309.956,98 Aquis Europe (AQEU)
19.05.2026 22.532 47,1374 1.062.099,90 Xetra
19.05.2026 26.779 47,1291 1.262.070,17 CBOE Europe (CEUX)
19.05.2026 7.648 47,1291 360.443,36 Turquoise Europe (TQEX)
19.05.2026 2.767 47,1493 130.462,11 Aquis Europe (AQEU)
20.05.2026 60.972 47,2329 2.879.884,38 Xetra
20.05.2026 49.873 47,2487 2.356.434,42 CBOE Europe (CEUX)
20.05.2026 7.385 47,3271 349.510,63 Turquoise Europe (TQEX)
20.05.2026 5.537 47,3190 262.005,30 Aquis Europe (AQEU)
21.05.2026 11.394 47,7907 544.527,24 Xetra
21.05.2026 8.953 47,8385 428.298,09 CBOE Europe (CEUX)
21.05.2026 2.949 47,8343 141.063,35 Turquoise Europe (TQEX)
21.05.2026 2.254 47,9136 107.997,25 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 412.217 46,9597 19.357.597,22  

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
2. April 2026 bis einschließlich 21. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.200.313 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com

 
DHL Group (ex Deutsche Post) 49,89 -0,50%

