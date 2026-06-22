DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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22.06.2026 12:01:23

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.06.2026 / 12:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
22. Juni 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

 

Im Zeitraum vom 17. Juni 2026 bis einschließlich 19. Juni 2026 wurden insgesamt 566.363 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
17.06.2026 23.179 52,4592 1.215.951,80 Xetra
17.06.2026 21.330 52,4492 1.118.741,44 CBOE Europe (CEUX)
17.06.2026 6.506 52,4289 341.102,42 Turquoise Europe (TQEX)
17.06.2026 2.886 52,3692 151.137,51 Aquis Europe (AQEU)
18.06.2026 147.038 51,9664 7.641.035,52 Xetra
18.06.2026 112.266 51,9747 5.834.991,67 CBOE Europe (CEUX)
18.06.2026 21.915 51,9980 1.139.536,17 Turquoise Europe (TQEX)
18.06.2026 16.168 52,0165 841.002,77 Aquis Europe (AQEU)
19.06.2026 101.010 51,6583 5.218.004,88 Xetra
19.06.2026 80.075 51,6692 4.137.411,19 CBOE Europe (CEUX)
19.06.2026 21.464 51,6609 1.108.849,56 Turquoise Europe (TQEX)
19.06.2026 12.526 51,6866 647.426,35 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 566.363
 		 51,9017 29.395.191,28
 		  

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
2. April 2026 bis einschließlich 19. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.929.482 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2350968  22.06.2026 CET/CEST

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