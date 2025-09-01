EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information



01.09.2025 / 17:00 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Fresenius Medical Care AG: Share buyback

Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014

Share buyback – Interim Report

In the period from August 25, 2025 to August 29, 2025 (each inclusive), 489,000 shares were bought back within the framework of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on August 11, 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were bought back as follows:

Date Acquired shares (number) Weighted average price (in EUR) Transaction volume

(in EUR) Trading venue 25 August 2025 31,000 43.4218 1,346,074.35 XETA 26 August 2025 85,000 43.7007 3,714,556.77 XETA 27 August 2025 112,000 43.4729 4,868,959.70 XETA 28 August 2025 137,000 43.2194 5,921,052.48 XETA 29 August 2025 8,500 43.3051 368,093.16 CEUX 29 August 2025 115,500 43.4776 5,021,667.02 XETA

A total of 2,084,733 shares have been acquired within the framework of this share buyback.

The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.

Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buy-back/.