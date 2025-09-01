Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
01.09.2025 17:00:23

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

01.09.2025 / 17:00 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Fresenius Medical Care AG: Share buyback

 

Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014

Share buyback – Interim Report

In the period from August 25, 2025 to August 29, 2025 (each inclusive), 489,000 shares were bought back within the framework of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on August 11, 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were bought back as follows:

Date Acquired shares (number) Weighted average price (in EUR) Transaction volume
(in EUR)		 Trading venue
25 August 2025 31,000 43.4218 1,346,074.35 XETA
26 August 2025 85,000 43.7007 3,714,556.77 XETA
27 August 2025 112,000 43.4729 4,868,959.70 XETA
28 August 2025 137,000 43.2194 5,921,052.48 XETA
29 August 2025 8,500 43.3051 368,093.16 CEUX
29 August 2025 115,500 43.4776 5,021,667.02 XETA

A total of 2,084,733 shares have been acquired within the framework of this share buyback.

The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.

Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buy-back/.


01.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany
Internet: www.freseniusmedicalcare.com

 
End of News EQS News Service

2191546  01.09.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Analysen

15.08.25 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
06.08.25 Fresenius Medical Care Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.25 Fresenius Medical Care Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 43,97 0,57% Fresenius Medical Care (FMC) St.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:19 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
08:10 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
08:05 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
31.08.25 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX mit Zuwächsen -- US-Börsen im Feiertag -- Börsen in Asien schließen uneinig - Nikkei sehr schwach
Zum Start in die neue Woche zeigt sich der heimische Markt freundlich und auch der deutsche Leitindex verbucht Aufschläge. An den US-Börsen findet aufgrund des Feiertags "Labor Day" kein Handel statt. Die Märkte in Fernost bewegten sich unterdessen am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen