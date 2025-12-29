EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.12.2025 / 14:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 22. Dezember 2025 bis zum 26. Dezember 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 546.100 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 22. Dezember 2025 4.330 40,8296 176.792,33 AQEU 22. Dezember 2025 103.566 40,5352 4.198.072,72 CEUX 22. Dezember 2025 10.000 40,5553 405.553,11 TQEX 22. Dezember 2025 188.104 40,5269 7.623.279,76 XETA 23. Dezember 2025 21.721 40,7834 885.856,43 AQEU 23. Dezember 2025 79.051 40,7926 3.224.698,45 CEUX 23. Dezember 2025 7.686 40,8052 313.628,71 TQEX 23. Dezember 2025 131.642 40,7876 5.369.359,79 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 13.785.115 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.