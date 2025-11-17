Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
17.11.2025 10:39:03
EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG
/ Aktienrückkäufe vom 10. November 2025 bis zum 14. November 2025 - Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2025
Infineon Technologies AG:
Neubiberg, 17. November 2025
Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 9 vom 10. November 2025 bis 14. November 2025 /
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Im Zeitraum vom 10. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 51.868 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Aktienrückkaufprogramm 2025
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program
Insgesamt wurden während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 14. November 2025 wie geplant 750.000 Aktien erworben. Das Aktienrückkaufprogramm 2025 endete daher am 14. November 2025. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf 24.779.829 Euro, der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis pro Aktie beträgt damit 33,04 Euro.
Infineon Technologies AG
Der Vorstand
