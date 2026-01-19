IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|
19.01.2026 12:36:03
EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IONOS Group SE
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 // Aktienrückkauf – 8. Zwischenmeldung
Die IONOS Group SE hat im Zeitraum vom 12. Januar 2026 bis einschließlich 16. Januar 2026 insgesamt 135.834 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 26. November 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 26. November 2025 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 26. November 2025 durch die IONOS Group SE zurückerworbenen Aktien auf 1.163.593 Stück.
Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf.html
Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der IONOS Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Montabaur, den 19. Januar 2026
IONOS Group SE
Der Vorstand
19.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2261812 19.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOS
|
12:36
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:36
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
15.01.26
|TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IONOS von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
|
14.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)