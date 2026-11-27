IONOS Aktie
|34,74EUR
|0,48EUR
|1,40%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos von 37 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das KI-Ökosystem Momentum des Webhosting- und Cloud-Anbieters, komme in Schwung, wobei agentische KI Potenzial eröffne, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt erscheine das Setup für die Aktie der United-Internet-Tochter attraktiv. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an./mis/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 17:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Overweight
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34,72 €
|
Abst. Kursziel*:
26,73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,66%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu IONOS
|
26.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX in Grün (finanzen.at)
|
26.11.26
|TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IONOS von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.11.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu IONOS
|19:46
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19:46
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19:46
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|IONOS
|34,74
|1,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:46
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:48
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|15:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|15:38
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|15:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|15:37
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:36
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|15:31
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:32
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|12:47
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|12:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:38
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|12:35
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.