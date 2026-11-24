IONOS Aktie
|34,46EUR
|0,94EUR
|2,80%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Ionos von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Neunmonatsbericht hat aus unserer Sicht durch Rekordkundenwachstum, Momentum bei KI-Produkten und starkes Cloud-Wachstum überzeugt", schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Er berücksichtigte zudem das Restrukturierungsprogramm in seinem Bewertungsmodell./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Kaufen
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
34,06 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
34,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu IONOS
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.11.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.26
|TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IONOS von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu IONOS
|14:39
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|14:39
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|14:39
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|IONOS
|34,62
|3,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:45
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15:00
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|15:00
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|14:59
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:02
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13:45
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|11:21
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:32
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research