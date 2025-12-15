Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
15.12.2025 10:06:23
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft
/ Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 96th Interim Reporting
Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014
Share buyback – 96th Interim Reporting
In the time period from 8 December 2025 until and including 14 December 2025 a number of 362,223 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 12 February 2024, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 12 February 2024.
Shares were bought back as follows:
The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2024-29).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 12 February 2024 until and including 14 December 2025 amounts to 19,552,455 shares.
The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).
Munich, 15 December 2025
Siemens Aktiengesellschaft
The Managing Board
15.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Germany
|Internet:
|www.siemens.com
|End of News
|EQS News Service
|
2245716 15.12.2025 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|237,85
|0,17%