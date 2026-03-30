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Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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30.03.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.03.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 8.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 23. März  2026 bis einschließlich 27. März 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 150.566 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
23.03.2026 3.106 0,00% 69,9438 217.245 AQEU
23.03.2026 4.809 0,00% 69,7518 335.436 CEUX
23.03.2026 3.150 0,00% 69,6131 219.281 TQEX
23.03.2026 13.935 0,01% 69,4868 968.299 XETA
24.03.2026 2.932 0,00% 69,7649 204.551 AQEU
24.03.2026 14.375 0,01% 69,8604 1.004.243 CEUX
24.03.2026 2.164 0,00% 69,7865 151.018 TQEX
24.03.2026 25.529 0,02% 69,8505 1.783.213 XETA
25.03.2026 2.780 0,00% 70,6395 196.378 AQEU
25.03.2026 10.107 0,01% 70,6927 714.491 CEUX
25.03.2026 2.291 0,00% 70,6711 161.907 TQEX
25.03.2026 21.822 0,02% 70,6714 1.542.191 XETA
26.03.2026 212 0,00% 70,7921 15.008 AQEU
26.03.2026 3.077 0,00% 70,7751 217.775 CEUX
26.03.2026 211 0,00% 70,8236 14.944 TQEX
26.03.2026 5.066 0,00% 70,7737 358.540 XETA
27.03.2026 3.438 0,00% 72,0451 247.691 AQEU
27.03.2026 8.769 0,01% 71,9078 630.559 CEUX
27.03.2026 3.197 0,00% 71,7042 229.238 TQEX
27.03.2026 19.596 0,01% 71,8209 1.407.402 XETA
Gesamt 150.566 0,11% 70,5300 10.619.413  
           

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 27. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.347.577 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 30. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2299656  30.03.2026 CET/CEST

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