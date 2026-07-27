Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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27.07.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.07.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 24.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. Juli  2026 bis einschließlich 24. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 117.678  Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
20.07.2026 2.748 0,00% 88,3063 242.666 AQEU
20.07.2026 7.358 0,01% 88,2400 649.270 CEUX
20.07.2026 1.425 0,00% 88,1573 125.624 TQEX
20.07.2026 9.647 0,01% 88,2407 851.258 XETA
21.07.2026 1.828 0,00% 87,8282 160.550 AQEU
21.07.2026 8.399 0,01% 87,7191 736.753 CEUX
21.07.2026 2.709 0,00% 87,8424 237.965 TQEX
21.07.2026 12.064 0,01% 87,7180 1.058.230 XETA
22.07.2026 2.656 0,00% 87,9835 233.684 AQEU
22.07.2026 6.109 0,00% 88,0979 538.190 CEUX
22.07.2026 1.910 0,00% 87,7265 167.558 TQEX
22.07.2026 10.825 0,01% 88,0557 953.203 XETA
23.07.2026 3.319 0,00% 84,9238 281.862 AQEU
23.07.2026 12.097 0,01% 85,1840 1.030.471 CEUX
23.07.2026 1.898 0,00% 85,1455 161.606 TQEX
23.07.2026 19.686 0,01% 85,1680 1.676.617 XETA
24.07.2026 855 0,00% 86,1798 73.684 AQEU
24.07.2026 5.031 0,00% 86,0332 432.833 CEUX
24.07.2026 872 0,00% 86,1163 75.093 TQEX
24.07.2026 6.242 0,00% 85,9862 536.726 XETA
Gesamt 117.678 0,08% 86,8798 10.223.841  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 24. Juli  2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.993.834  Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 27. Juli 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2372094  27.07.2026 CET/CEST

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