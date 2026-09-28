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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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28.09.2026 17:35:11

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

28.09.2026 / 17:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 33.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 21.September  2026 bis einschließlich 25. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 141.600 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
21.09.2026 1.993 0,00% 90,7146 180.794 AQEU
21.09.2026 6.882 0,00% 90,7312 624.412 CEUX
21.09.2026 1.942 0,00% 90,6193 175.983 TQEX
21.09.2026 18.083 0,01% 90,8139 1.642.188 XETA
22.09.2026 1.635 0,00% 91,9440 150.328 AQEU
22.09.2026 12.355 0,01% 93,1277 1.150.593 CEUX
22.09.2026 1.076 0,00% 91,8871 98.871 TQEX
22.09.2026 11.534 0,01% 92,2690 1.064.231 XETA
23.09.2026 3.590 0,00% 92,9511 333.694 AQEU
23.09.2026 5.419 0,00% 92,8132 502.955 CEUX
23.09.2026 2.557 0,00% 93,0545 237.940 TQEX
23.09.2026 18.334 0,01% 92,8315 1.701.972 XETA
24.09.2026 1.662 0,00% 93,0719 154.685 AQEU
24.09.2026 7.222 0,01% 93,0064 671.692 CEUX
24.09.2026 1.140 0,00% 92,9424 105.954 TQEX
24.09.2026 18.276 0,01% 93,0193 1.700.021 XETA
25.09.2026 1.740 0,00% 93,2896 162.324 AQEU
25.09.2026 7.390 0,01% 93,2333 688.994 CEUX
25.09.2026 1.563 0,00% 93,2966 145.823 TQEX
25.09.2026 17.207 0,01% 93,2413 1.604.402 XETA
Gesamt 141.600 0,10% 92,4990 13.097.855  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 25. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.232.618 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 28. September 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406560  28.09.2026 CET/CEST

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