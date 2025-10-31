BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
31.10.2025 14:14:27
EQS-DD: BASF SE: Michael Heinz, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BASF SE
|Carl-Bosch-Straße 38
|67056 Ludwigshafen
|Deutschland
|Internet:
|www.basf.com
