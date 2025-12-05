Infineon Aktie

05.12.2025 12:10:08

EQS-DD: Infineon Technologies AG: Jochen Hanebeck, Sale of shares as part of the Infineon-Short Term Incentive to cover tax and fees




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

05.12.2025 / 12:08 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Jochen
Last name(s): Hanebeck

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Infineon Technologies AG

b) LEI
TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006231004

b) Nature of the transaction
Sale of shares as part of the Infineon-Short Term Incentive to cover tax and fees

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
35.419922 EUR 126,590.80 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
35.419922 EUR 126,590.80 EUR

e) Date of the transaction
03/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


05.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Germany
Internet: www.infineon.com



 
End of News EQS News Service




102244  05.12.2025 CET/CEST





Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
