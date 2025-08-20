K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|
20.08.2025 11:29:25
EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Christian H. Meyer, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Deutschland
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
100264 20.08.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu K+S AGmehr Nachrichten
|
11:29
|EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Christian H. Meyer, Kauf (EQS Group)
|
11:29
|EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Christian H. Meyer, buy (EQS Group)
|
11:24
|AKTIE IM FOKUS: K+S fallen weiter - Berenberg: Kalipreise belasten Ergebnisse (dpa-AFX)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: Berenberg dreht K+S auf 'Sell' und senkt Ziel auf 11 Euro (dpa-AFX)
|
19.08.25
|MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)