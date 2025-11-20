Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
20.11.2025 19:01:00
EU: iPhone muss WLAN-Infos teilen, Apple beschneidet die Watch
Erste Details sickern durch, wie iPhones künftig WLAN-Zugangsdaten teilen. Für Geräte anderer Hersteller wird es wohl besser, für die Watch schlechter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
