Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|
16.12.2025 17:11:38
EU-Kommission schlägt Aus vom Verbrenner-Aus vor
STRASSBURG (dpa-AFX) - In der EU sollen nach dem Willen der Europäischen Kommission auch nach 2035 Autos mit Verbrennungsmotor neu zugelassen werden können. Die Brüsseler Behörde schlägt eine entsprechende Änderung des sogenannten Verbrenner-Aus vor./mjm/DP/nas
