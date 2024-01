Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Plus

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,88 Prozent fester bei 4 441,89 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,864 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,329 Prozent fester bei 4 417,56 Punkten, nach 4 403,08 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 447,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4 408,42 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,939 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.12.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 521,13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, wies der Euro STOXX 50 4 105,86 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 174,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,57 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 4 568,80 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 4,55 Prozent auf 34,02 EUR), UniCredit (+ 2,95 Prozent auf 26,66 EUR), Stellantis (+ 1,48 Prozent auf 19,93 EUR), SAP SE (+ 1,41 Prozent auf 146,86 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,04 Prozent auf 2,76 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-2,98 Prozent auf 32,22 EUR), adidas (-0,92 Prozent auf 164,00 EUR), Eni (-0,76 Prozent auf 14,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,15 Prozent auf 392,20 EUR) und Deutsche Börse (-0,11 Prozent auf 188,25 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4 681 018 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 332,757 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

2024 verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,44 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at