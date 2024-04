Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Plus

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 0,53 Prozent fester bei 4 940,25 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,240 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,218 Prozent auf 4 924,83 Punkte an der Kurstafel, nach 4 914,13 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 907,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 943,98 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,579 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 18.03.2024, bei 4 982,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 453,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.04.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 393,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,47 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 2,68 Prozent auf 225,90 EUR), Siemens (+ 1,64 Prozent auf 175,52 EUR), UniCredit (+ 1,33 Prozent auf 34,79 EUR), Enel (+ 1,20 Prozent auf 5,86 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,95 Prozent auf 413,00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-1,94 Prozent auf 30,89 EUR), Eni (-1,03 Prozent auf 15,17 EUR), Ferrari (-0,79 Prozent auf 388,70 EUR), Stellantis (-0,61 Prozent auf 24,18 EUR) und Bayer (-0,04 Prozent auf 26,24 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 320 545 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 390,013 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,75 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at