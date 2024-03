Euronext-Handel: CAC 40 am Mittwochnachmittag im Plus

Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,73 Prozent stärker bei 8 146,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,517 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,208 Prozent auf 8 104,34 Punkte an der Kurstafel, nach 8 087,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 156,64 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 090,31 Zählern.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 2,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 625,31 Punkte. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 13.12.2023, bei 7 531,22 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 13.03.2023, einen Stand von 7 011,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,17 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 156,64 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 911 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 424,236 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 3,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at