Komplettausstieg 11.12.2025 14:57:00

EVOTEC-Aktie schwächelt: Novo-Nordisk-Eigner trennt sich komplett von Anteilen

EVOTEC-Aktie schwächelt: Novo-Nordisk-Eigner trennt sich komplett von Anteilen

Novo Nordisk Fonden, der Eigentümer des dänischen Pharmkonzerns Novo Nordisk, ist bei der Hamburger EVOTEC komplett ausgestiegen.

In einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung werden die Stimmrechte der Stiftung per 8. Dezember mit 0,00 Prozent angegeben. Reuters hatte die Platzierung von 9,4 Millionen EVOTEC-Anteilen am Dienstag von einer der beauftragten Banken erfahren. Nicht ganz klar war allerdings, ob die Stiftung alle Anteile an dem Biotech-Unternehmen versilbert hatte.

Die EVOTEC-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,27 Prozent tiefer bei 5,22 Euro.

DJG/rio/ros

DOW JONES

09.12.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
01.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 5,24 0,58% EVOTEC SE
Novo Integrated Sciences Inc Registered Shs 0,00 20,00% Novo Integrated Sciences Inc Registered Shs
Novo Nordisk 42,86 1,81% Novo Nordisk
Novo Nordisk (spons. ADRs) 42,00 3,19% Novo Nordisk (spons. ADRs)

