Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Komplettausstieg
|
11.12.2025 14:57:00
EVOTEC-Aktie schwächelt: Novo-Nordisk-Eigner trennt sich komplett von Anteilen
In einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung werden die Stimmrechte der Stiftung per 8. Dezember mit 0,00 Prozent angegeben. Reuters hatte die Platzierung von 9,4 Millionen EVOTEC-Anteilen am Dienstag von einer der beauftragten Banken erfahren. Nicht ganz klar war allerdings, ob die Stiftung alle Anteile an dem Biotech-Unternehmen versilbert hatte.
Die EVOTEC-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,27 Prozent tiefer bei 5,22 Euro.
DJG/rio/ros
DOW JONES
Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|09.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|5,24
|0,58%
|Novo Integrated Sciences Inc Registered Shs
|0,00
|20,00%
|Novo Nordisk
|42,86
|1,81%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|42,00
|3,19%
