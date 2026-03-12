Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
12.03.2026 10:29:00
Exploitkit-Gefahr: Apple aktualisiert ältere iOS- und iPadOS-Versionen
Apple hat in der Nacht zum Donnerstag wichtige Aktualisierungen für Nutzer von iOS und iPadOS 15 und 16 veröffentlicht. Sie sollten schnell eingespielt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Apple Inc.
12.03.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
10.03.26
|Apple-Aktie: Rekrutierung durch Übernahme - Das steckt hinter dem 1-Personen-Deal (finanzen.at)
10.03.26
|Apple-Aktie fester: Verbände lehnen Kompromiss zur Tracking-Abfrage ab (dpa-AFX)
10.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
04.03.26
|Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot (finanzen.at)
04.03.26
|Apple-Aktie gibt nach: UBS sieht keine spürbare Belebung im App-Store-Geschäft (dpa-AFX)
03.03.26
|China im Blick: Hoffnungen ruhen auf neuem iPhone 17e - Apple-Aktie tiefer (finanzen.at)
03.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|18 940,00
|-0,68%
|Apple Inc.
|222,35
|-1,20%
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.