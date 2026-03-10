UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
10.03.2026 16:02:27
Fine Dining: UBS holt Superstar an den Paradeplatz
Der Paradeplatz bekommt einen neuen kulinarischen Glanzpunkt: Mit Nobuyuki Matsuhisa zieht einer der berühmtesten Spitzenköche der Welt ins Herz des Schweizer Finanzzentrums ein. Hinter dem Markteintritt steht die neu gegründete Firma Glaze Hospitality.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
17:58
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
17:58
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
15:59
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:59
|Gute Stimmung in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Zürich: Am Dienstagmittag Gewinne im SPI (finanzen.at)